Экс-сотрудница Госдепа США: вступление Швеции и Финляндии в НАТО было ошибкой
- AP
Райт высказала такое мнение в интервью финской газете Iltalehti.
«Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами», — сказала она.
По словам Райт, в мире должны быть нейтральные государства, с которыми другие страны в случае конфликтов могли бы вести диалог.
Она также отметила, что НАТО «разжигает войны», в том числе своим расширением на восток, а также когда альянс проводит учения возле границ России.
Райт подчеркнула, что это красные линии, которые нельзя пересекать.
Ранее глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что военные страны в рамках своих обязательств по НАТО будут подчиняться командованию альянса в США.