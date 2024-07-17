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Экс-сотрудница Госдепа США: вступление Швеции и Финляндии в НАТО было ошибкой

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Отставной полковник американской армии, бывшая сотрудница Госдепа Энн Райт заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО было ошибкой.
Экс-сотрудница Госдепа США: вступление Швеции и Финляндии в НАТО было ошибкой
  • AP

Райт высказала такое мнение в интервью финской газете Iltalehti. 

«Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами», — сказала она.

По словам Райт, в мире должны быть нейтральные государства, с которыми другие страны в случае конфликтов могли бы вести диалог.

Она также отметила, что НАТО «разжигает войны», в том числе своим расширением на восток, а также когда альянс проводит учения возле границ России. 

Райт подчеркнула, что это красные линии, которые нельзя пересекать. 

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что военные страны в рамках своих обязательств по НАТО будут подчиняться командованию альянса в США.

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