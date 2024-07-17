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ТАСС: упавший близ Коломны SSJ-100 не прошёл через требуемый регламентом облёт

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Пассажирский самолёт Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области, по предварительным данным, не совершал обязательный облёт после заводского технического обслуживания.
ТАСС: упавший близ Коломны SSJ-100 не прошёл через требуемый регламентом облёт
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, самолёт не совершил облёт, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе.

Кроме того, данных о полётах этого борта нет в реестре воздушных судов и других открытых источниках. Согласно им, предпоследний полёт Superjet 100 выполнил 3 мая текущего года.

Самолёт разбился 12 июля. Как сообщило РИА Новости, специалисты закончили расшифровку чёрных ящиков.

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