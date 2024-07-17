ТАСС: упавший близ Коломны SSJ-100 не прошёл через требуемый регламентом облёт
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Как сказано в материале, самолёт не совершил облёт, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе.
Кроме того, данных о полётах этого борта нет в реестре воздушных судов и других открытых источниках. Согласно им, предпоследний полёт Superjet 100 выполнил 3 мая текущего года.
Самолёт разбился 12 июля. Как сообщило РИА Новости, специалисты закончили расшифровку чёрных ящиков.