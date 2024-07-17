Новак: аэропорты всех регионов Кавказа построят или реконструируют

Аэропорты во всех регионах Северного Кавказа будут построены либо реконструированы, заявил на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) вице-премьер России Александр Новак.

Об этом пишет ТАСС.

«В каждом из регионов будет либо построен, либо реконструирован аэропорт, что создаст возможности для транспортной мобильности», — отметил он.

Новак добавил, что будут расширены мощности железной дороги и расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с южными государствами-партнёрами России.

В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал создание в России спецфонда для реконструкции аэродромов.