Новак: аэропорты всех регионов Кавказа построят или реконструируют
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Об этом пишет ТАСС.
«В каждом из регионов будет либо построен, либо реконструирован аэропорт, что создаст возможности для транспортной мобильности», — отметил он.
Новак добавил, что будут расширены мощности железной дороги и расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с южными государствами-партнёрами России.
В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал создание в России спецфонда для реконструкции аэродромов.