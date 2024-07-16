Кадровый резерв: почему Трамп выбрал сенатора Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США

Президент США Джо Байден назвал сенатора Джей Ди Вэнса, которого республиканцы выдвинули в качестве кандидата в вице-президенты, политическим клоном Дональда Трампа. Так 46-й глава Белого дома прокомментировал итоги первого дня съезда Республиканской партии. Ранее Трамп, предложивший кандидатуру 39-летнего сенатора от штата Огайо на второй по значимости государственный пост, мотивировал свой выбор тем, что тот будет представлять интересы рабочего класса США и штатов Среднего Запада в его администрации. Вэнс также известен тем, что выступал против оказания Вашингтоном военной помощи Украине в таких объёмах. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп, выбрав соратником молодого политика, бросил вызов американскому либеральному истеблишменту.

Сенатор Джей Ди Вэнс, которого 45-й глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул в кандидаты на пост вице-президента США, является политическим клоном миллиардера. Так действующий глава государства Джо Байден прокомментировал номинацию Вэнса на съезде Республиканской партии.

«По политическим вопросам он клон Трампа. Не вижу никакой разницы», — сказал Байден журналистам.

При этом телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что команда Байдена в рамках предвыборной кампании будет создавать Вэнсу образ радикала, который будет лоббировать подходы Трампа к спорным для американцев вопросам. В частности, как утверждают собеседники NBC, резкая позиция Вэнса в отношении абортов станет важной темой в рамках кампании Байдена.

В свою очередь, действующий вице-президент США Камала Харрис уже вызвала Вэнса на дебаты, которые могут пройти в конце июля или в августе.

«Нужно спасать нашу страну»

Трамп предложил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента перед началом съезда Республиканской партии в Милуоки. Джеймс Дэвид (повсеместно представляется как Джей Ди) Вэнс — 39-летний сенатор от штата Огайо. Миллиардер мотивировал свой выбор тем, что происхождение Вэнса поможет привлечь избирателей в промышленных штатах Среднего Запада: Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и Пенсильвании.

Напомним, Трамп разорвал отношения со своим предыдущим соратником, бывшим вице-президентом Майком Пенсом, из-за того что тот отказался заблокировать сертификацию победы Байдена на выборах 2020 года.

Дональд Трамп на съезде Республиканской партии

AP

© Evan Vucci

Сам сенатор рассказал о предложении Трампа в интервью Fox News на полях республиканской партийной конференции.

«Просто сказал: «Слушай, мне нужно спасать нашу страну, а ты мог бы мне помочь лучше всего. Ты можешь помочь мне в управлении, можешь помочь мне победить, можешь помочь мне в ряде штатов Среднего Запада», — отметил Вэнс.

Уроженец Огайо Джей Ди Вэнс после окончания школы поступил в Корпус морской пехоты США и служил в Ираке. После этого он стал выпускником Университета штата Огайо и Йельской школы права.

В 2016 году Вэнс приобрёл широкую известность после публикации автобиографической книги «Элегия Хиллбилли» («хиллбилли» — термин, обозначающий в США деревенское, зачастую маргинальное происхождение). В книге Вэнс рассказывал о культуре «глубинной» Америки и своём взрослении в депрессивном горнодобывающем регионе у Аппалачского хребта в штате Кентукки. В 2020 году книга была экранизирована Netflix.

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Кроме того, Вэнс является сооснователем венчурной компании Narya Capital, которую он создал при поддержке миллиардера, бывшего главы платёжной системы PayPal и спонсора республиканцев Питера Тиля (он учредил PayPal вместе с Илоном Маском).

Джей Ди Вэнс избрался в сенат США от штата Огайо в 2022 году — тогда его кандидатуру публично поддержал Дональд Трамп, что, по мнению Вэнса, помогло ему одержать победу над демократом Тимом Райаном.

Как сенатор Вэнс стал известен в том числе благодаря своей активной позиции против выделения администрацией Байдена огромных объёмов военной помощи Украине.

«Важнейший вопрос в том, сколько нужно Украине и сколько мы на деле можем дать. Со слов господина Байдена получается, что победу или поражение в крупном военном конфликте между Россией и Украиной определяет пакет дополнительного финансирования на $60 млрд. Это также неверно... У нас фундаментально отсутствует возможность производить вооружения в том количестве, которое требуется поставлять Украине, чтобы она победила», — написал Вэнс в своей апрельской колонке для газеты The New York Times.

По данным издания Politico, в Европе выдвижение Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США восприняли с ужасом, так как вкупе с позицией самого Трампа по НАТО победа этого тандема на выборах может привести к существенному сокращению поддержки Украины.

«Это катастрофа для Украины», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Известный журналист и конспиролог Алекс Джонс в эфире RT прокомментировал выдвижение Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США.

«Вэнс — отличный вариант. Выбрать представителя «глубинного государства» Марко Рубио или кого-то ещё было бы для Трампа самоубийственно. Но он прислушался к совету по-настоящему толковых людей и выбрал Вэнса», — подчеркнул Джонс.

Полное доверие

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT обратил внимание на то, что Трамп выбрал себе в соратники политика, который поможет ему набрать голоса в промышленных регионах страны.

«Дональд Трамп на этот раз выбрал вице-президентом человека, которому может полностью доверять, в отличие от навязанного ему Майка Пенса. Кроме того, он взял на эту роль политика со Среднего Запада, из штатов так называемого промышленного Ржавого пояса, где у Трампа пройдёт главная часть избирательной кампании», — сказал эксперт.

Сенатор Джей Ди Вэнс

Gettyimages.ru

© Robert Gauthier / Los Angeles Times

При этом аналитик считает, что в оценке Вэнса не стоит слишком опираться на его позицию по Украине.

«Что касается Украины, то этот вопрос будут решать не Трамп и Вэнс, им нужно будет всё это согласовывать с конгрессом, состав которого на выборах может сложиться не в их пользу. Как будет развиваться эта ситуация, пока не очень понятно, и нет уверенности в том, что Трамп даже в случае своей победы на выборах сможет предложить Москве устраивающий её вариант завершения конфликта», — добавил эксперт.

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В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что, выдвинув Вэнса, Трамп демонстрирует американскому политическому истеблишменту свою готовность к борьбе с ним.

«Он показал, что рядом с ним стоит, по сути, такой же Трамп, только молодой. Это перчатка, брошенная в лицо либеральному истеблишменту. Это сигнал: «Мы настроены решительно». Джей Ди Вэнс — это не просто кандидат в вице-президенты, это тот, кто будет прикрывать тыл Трампа в идущей холодной гражданской войне. Поэтому его выдвижение — это повышение ставок», — считает Дробницкий.

По его словам, действующему вице-президенту Камале Харрис ничего не оставалось, кроме как вызвать Вэнса на дебаты, особенно после недавнего фиаско Байдена, однако это может выйти ей боком.

«Вэнс очень образованный, и в целом он обладает умственными качествами, которые обычно несвойственны его коллегам по Капитолию: он глубоко вникает в предмет и хорошо оперирует цифрами. Разбирается в экономике и прошёл хорошую школу жизни. Это подготовленный человек из нового кадрового резерва республиканцев. О Харрис этого сказать нельзя», — пояснил аналитик.

Что касается внешнеполитических взглядов Вэнса, нужно помнить, что его скепсис относительно Украины уравновешивает достаточно ястребиная позиция по Ирану и Китаю, как и у Трампа, добавил Дробницкий.