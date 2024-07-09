Евро-атлантическая проблема: почему в НАТО обеспокоены состоянием здоровья Байдена и его борьбой с Трампом

Состояние здоровья президента США Джо Байдена и его недавний провал на дебатах с Дональдом Трампом бросает тень на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, пишут СМИ со ссылкой на источники в политико-дипломатических кругах в Европе. Близкие к НАТО чиновники утверждают, что в альянсе все обеспокоены состоянием Байдена, это отвлекает от других проблем блока. Эксперты отмечают, что многие европейские чиновники опасаются поражения Байдена на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трампа, который ранее угрожал переформатировать работу альянса.

Состояние здоровья Джо Байдена и его неубедительное выступление на прошедших президентских дебатах бросают тень на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, пишет газета The Guardian со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

«Его возраст превратился в серьёзный повод для беспокойства... отвлекая (НАТО. — RT) от других реальных проблем», — подчеркнул один из собеседников издания.

Союзники США по НАТО опасаются, что возрастные проблемы не позволят Байдену одержать победу над Дональдом Трампом на выборах президента США в ноябре. «Невозможно просто восстановить статус-кво. Это один из ключевых вопросов (на саммите. — RT)», — подчеркнул другой дипломатический источник The Guardian.

В свою очередь, источник в администрации Байдена на минувшей неделе сообщил The Washington Post, что из-за провального выступления президента США на теледебатах, «саммит из организованного представления превратился в один из самых тревожных съездов современности».

Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне 9—11 июля и будет посвящён 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

Новый формат

Ранее газета Politico сообщала, что многие чиновники разного уровня, связанные с Североатлантическим альянсом, выразили беспокойство в связи с тем, что Джо Байден, вероятно, не сможет одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

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Они опасаются, что возвращение Трампа в Белый дом нанесёт ущерб альянсу, а также подорвёт усилия этих стран по поддержке Украины.

Politico полагает, что миллиардер в случае повторного избрания президентом США не пойдёт на такие радикальные шаги как односторонний выход из НАТО, однако может потребовать от союзников в Европе ещё больше увеличить расходы на оборону.

Кроме того, Дональд Трамп может радикально реструктурировать альянс, введя двухуровневую систему: члены блока, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, попадут во второй эшелон НАТО, и на них не будет распространяться Пятая статья Североатлантического договора о том, что в случае вооружённого нападения все союзники обязаны прийти на помощь атакуемой стране.

Судьбоносные дебаты

Напомним, что состояние здоровья Байдена и его когнитивные способности оказались в центре внимания СМИ после первых теледебатов с Трампом, состоявшихся в ночь на 28 июня. Байден постоянно запинался и бормотал, из-за чего ответы на некоторые вопросы было трудно понять, обрывал свои реплики на середине предложения и переходил к другой теме.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

AP

© Gerald Herbert

После дебатов в СМИ, в том числе демократических, появился целый ряд призывов к Байдену снять свою кандидатуру с выборов из-за опасений, что в таком состоянии он не сможет одержать победу над Трампом.

Так, газета The New York Times 4 июля сообщила, что ряд крупных спонсоров Демпартии США собираются создать политический фонд объёмом до $100 млн для поддержки альтернативного кандидата от партии. По словам источников газеты, близких к этой группе, если Байден сам не снимется с выборов, эти деньги могут быть использованы для помощи кандидатам, идущим ниже по избирательному списку.

В свою очередь, по данным телеканала ABC News, некоторые демократы в палате представителей конгресса США на закрытом совещании заявили, что Байден более не может быть кандидатом в президенты от партии. Канал утверждает, что такую позицию приватно озвучили конгрессмены Джерри Надлер, Адам Смит, Марк Такано и Джо Морелл.

Издание Axios пишет, что всё большее число демократов хотят, чтобы Байден вышел из гонки, — от лидеров фракций в конгрессе до Барака Обамы. По их мнению, американский президент ничего не может сделать, чтобы повернуть вспять ситуацию после дебатов с Дональдом Трампом.

При этом Байден отверг все призывы снять свою кандидатуру с выборов и заявил, что заставить его пойти на такой шаг сможет только «Господь Всемогущий».

В интервью MSNBC он раскритиковал политиков-демократов, призывающих его выйти из гонки, и сказал, что если они так хотят этого, то должны публично объявить о своём намерении избираться в президенты США и бросить ему вызов на национальном съезде Демпартии.

Он также направил письмо законодателям в конгрессе, в котором утверждал, что не будет снимать свою кандидатуру, и призвал прекратить обсуждение этого вопроса.

Штаб-квартира НАТО

Gettyimages.ru

© Halil Sagirkaya / Anadolu Agency

Будущее альянса

Ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT отметил, что в Европе понимают, что именно Соединённые Штаты являются главной движущей силой НАТО.

«Соответственно, от того, кто будет находиться в Белом доме, напрямую зависит и будущее этой организации. Дональд Трамп и в бытность президентом, и в рамках нынешней избирательной кампании говорил, что нынешнее состояние НАТО его не устраивает. По его мнению, альянс либо должен трансформироваться, либо под его руководством США будут сокращать свою активность в этой организации. Это и беспокоит европейцев, наблюдающих за Джо Байденом и оценивающих его потенциал как кандидата в президенты», — сказал эксперт.

Поэтому в Европе тоже пристально следят за президентскими выборами в США и беспокоятся, сможет ли Байден в своём состоянии предотвратить возвращение Трампа в Белый дом, добавил Ермаков.

«Безусловно, ни один президент не может вывести США из НАТО без согласия конгресса. Но ограничить работу НАТО, стагнировать деятельность блока ему вполне по силам. Особенно если он будет ставить под сомнение исполнение Пятой статьи о коллективной обороне. Поэтому европейцы вполне справедливо опасаются, что Байден проиграет Трампу», — сказал политолог.

Дональд Трамп неоднократно высказывал своё недовольство Североатлантическим альянсом, поэтому опасения европейских чиновников, что его возвращение в Белый дом может негативно сказаться на НАТО, обоснованны, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Трамп будет пытаться влиять на политику Евросоюза и НАТО, чтобы снизить финансовую нагрузку на США. У него там есть союзник в лице Виктора Орбана, через которого он может это делать. Орбан сам делает интересные заявления, высказывается против военных авантюр на Украине и обвиняет нынешнее руководство НАТО в том, что оно превращает его в агрессивно-наступательный блок вместо оборонительного. Это вполне реалистично», — сказал эксперт.

По его словам, если Байден будет и дальше настаивать на продолжении участия в президентской гонке 2024 года, несмотря на очевидное когнитивное угасание из-за своего возраста, планы Трампа по дальнейшему переформатированию НАТО могут быть претворены в жизнь.