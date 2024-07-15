Политические «традиции»: история покушений на президентов США

Дональд Трамп — далеко не первый видный политик в США, на которого было совершено покушение. Ход истории Соединённых Штатов неоднократно менялся насильственным путём: от убийства Авраама Линкольна после окончания Гражданской войны до гибели Джона Кеннеди. По мнению экспертов, давняя «традиция» политических убийств в США говорит о том, что крайняя политическая поляризация для США — дело отнюдь не новое, страна часто переживает периоды политической нестабильности, которые бывают отмечены покушениями на кандидатов в президенты.

Покушение на Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании стало первым подобным происшествием в США с 1981 года, когда стрелок-одиночка пытался убить президента Рональда Рейгана.

До этого целый ряд американских президентов, кандидатов на пост главы государства и видных политиков становились жертвами стрелков, которые хотели решить разногласия с лидерами США в обход демократических институтов.

Эндрю Джексон

Первым лидером США, на которого было совершено покушение, стал седьмой президент страны Эндрю Джексон. 30 января 1835 года маляр Ричард Лоуренс, вооружённый двумя пистолетами, пытался убить Джексона возле Капитолия, но оба пистолета дали осечку.

Попытка покушения на Эндрю Джексона

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Авраам Линкольн

Через несколько дней после окончания Войны Севера и Юга, 14 апреля 1865 года, в Вашингтоне был смертельно ранен 16-й президент США Авраам Линкольн. Во время спектакля «Наш американский кузен» в театре Форда в ложу проник актёр и сторонник южан Джон Уилкс Бут и выстрелил Линкольну в голову из пистолета, выкрикнув по-латыни Sic semper tyrannis («Такова участь тиранов»). Линкольн скончался на следующее утро.

Джон Уилкс Бут стреляет в президента Авраама Линкольна во время спектакля в театре Форда в Вашингтоне в 1865 году

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Джеймс Гарфилд

2 июля 1881 года в президента Джеймса Гарфилда стреляли на железнодорожной станции Балтимор и Потомак в Вашингтоне, округ Колумбия. Совершивший нападение адвокат и неудавшийся политик Шарль Гито выступал против решения Гарфилда отменить устоявшуюся в Республиканской партии систему патронажа (раздачи соратникам политических должностей) и требовал место консула США в Париже.

Стоит отметить, что нанесённая Гарфилду рана была неглубокой и не задела жизненно важных органов, однако пренебрежение врачей санитарными нормами и ошибки при операции привели к тому, что Гарфилд скончался 19 сентября 1881 года.

Шарль Гито стреляет в спину президенту США Джеймсу Гарфилду, 1881 год

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Уильям Мак-Кинли

6 сентября 1901 года анархист Леон Чолгош совершил покушение на президента Уильяма Мак-Кинли во время приёма на Панамериканской выставке в Баффало, штат Нью-Йорк. Замаскировав руку повязкой, чтобы скрыть револьвер, Чолгош дважды выстрелил в Мак-Кинли в упор. Президент скончался 14 сентября 1901-го от осложнений, возникших после ранения.

Леон Чолгош стреляет в президента Уильяма Мак-Кинли на Панамериканской выставке в Баффало

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Теодор Рузвельт

Из-за смерти Мак-Кинли главой государства стал вице-президент Теодор Рузвельт, отработавший после этого два срока — до марта 1909 года. Недовольный действиями своего преемника Уильяма Тафта, в октябре 1912-го он участвовал в предвыборной кампании, намереваясь пойти на третий президентский срок, теперь в качестве кандидата от Прогрессивной партии.

Перед началом его выступления в Милуоки, штат Висконсин, невменяемый человек по имени Джон Шранк выстрелил Рузвельту в грудь. Пулю замедлил стальной футляр для очков и сложенная рукопись его речи, что спасло Рузвельту жизнь, несмотря на лёгкое ранение в грудь. Политик настоял на том, чтобы произнести запланированную речь, прежде чем обратиться за медицинской помощью.

Больница, где проходил лечение президент США Теодор Рузвельт после покушения 14 октября 1912 года

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Франклин Рузвельт

15 февраля 1933 года итальянский иммигрант Джузеппе Дзангара несколько раз выстрелил в недавно избранного президента Франклина Рузвельта, прибывшего на мероприятие в Майами, штат Флорида. По счастливой случайности ни одна из пуль не попала в Рузвельта, однако был смертельно ранен находившийся рядом с президентом мэр Чикаго Антон Чермак.

Джон Кеннеди

22 ноября 1963 года на президента Джона Кеннеди было совершено покушение в Далласе, штат Техас, во время проезда его кортежа по центру города. Согласно официальной версии, дождавшись появления открытого президентского лимузина, Ли Харви Освальд произвёл три выстрела из открытого окна шестого этажа здания напротив, дважды попав в Кеннеди и ранив губернатора Техаса Джона Коннелли. Кеннеди был срочно доставлен в больницу, но в 13:00 по местному времени была зафиксирована смерть.

Освальд был арестован в тот же день, но через два дня был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби, подкараулившим его конвой на выходе из полицейского участка. Убийство Кеннеди потрясло Америку и до сих пор является предметом многочисленных теорий заговора.

Президент Джон Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди, губернатор Техаса Джон Коннелли и его жена Нелли Коннелли едут в лимузине в Далласе

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Роберт Кеннеди

5 июня 1968 года сенатор Роберт Кеннеди, ведущий кандидат в президенты от демократов, был смертельно ранен в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Через несколько минут после того, как политик произнёс речь в честь победы на праймериз в Калифорнии, к Кеннеди подошёл палестинец Серхан Серхан и с близкого расстояния произвёл несколько выстрелов из револьвера. Сенатор получил множественные ранения и скончался на следующий день, 6 июня 1968-го.

Также по теме «Границы допустимого расширяются»: как покушение на Дональда Трампа может повлиять на выборы президента США На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. В результате атаки...

Джордж Уоллес

15 мая 1972 года страдающий психическими расстройствами Артур Бремер попытался убить губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса (кандидата в президенты от демократов) во время предвыборного митинга в Мэриленде. Бремер произвёл пять выстрелов из револьвера 38-го калибра. Тяжело раненный Уоллес выжил, но остался парализован ниже пояса.

Рональд Рейган

30 марта 1981 года, когда президент Рональд Рейган выходил из отеля в Вашингтоне после выступления, в него шесть раз с близкого расстояния выстрелил Джон Хинкли — младший. Одна из пуль попала в левое лёгкое Рейгана, вызвав сильное внутреннее кровотечение, но он был быстро доставлен в больницу и прооперирован, после чего оправился от ранений.

Хинкли, который мотивировал свой поступок одержимостью актрисой Джоди Фостер и попыткой привлечь её внимание, был признан невменяемым. Это покушение привело к значительным изменениям в системе безопасности на публичных мероприятиях с участием президентов США.

Сотрудники Секретной службы США во время покушения на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года

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Исторические реалии

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT отметил, что все эти случаи убедительно доказывают, что крайняя политическая поляризация для США — дело отнюдь не новое.

«Американское общество уже раскалывалось неоднократно, по самым разным причинам. Самая серьёзная ситуация была в период Войны Севера и Юга, а также эпохи борьбы за гражданские права в середине XX века. Всего за историю США были убиты четыре действующих президента. Были и серьёзные покушения, как в случае с Рейганом, которого чудом удалось спасти», — рассказал эксперт.

При этом в прошлом, как и сейчас, у популярных политиков было множество недоброжелателей среди граждан США, добавил Дудаков.

«Далеко не всех устраивает система отбора политических элит в Америке, не все её видят демократической и представляющей интересы общества. Даже если сейчас мы посмотрим на обоих кандидатов, и Байдена, и Трампа, у них колоссальные антирейтинги. Оба не нравятся львиной доле американцев. Но система отбора такова, что именно они победили на праймериз и с высокой долей вероятности дотянут до выборов», — сказал политолог.

Сейчас же политический раскол в США снова достиг той точки, когда это привело к попытке покушения на одного из ведущих политиков страны в лице Трампа, заключил Малек Дудаков.