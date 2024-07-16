Республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Республиканская партия США на национальном съезде в городе Милуоки утвердила сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США на предстоящих выборах.
Об этом информирует CNN.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США.
Также Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США.
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