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Трамп выбрал сенатора Джеймса Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США

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Экс-лидер США Дональд Трамп выбрал 39-летнего сенатора Джеймса Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты на предстоящих выборах.
Трамп выбрал сенатора Джеймса Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США
  • © Sarah Yenesel/Pool Photo via AP

«Наиболее подходящим человеком для должности вице-президента Соединённых Штатов является сенатор Дж. Д. Вэнс из великого штата Огайо», — сказал Трамп, слова которого приводит CNN.

Сенатор Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона.

В феврале он также высказался о ситуации на Украине — так, по его словам, конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придётся уступить территории.

Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

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