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Сенатор Вэнс назвал абсурдом нежелание Белого дома вести переговоры с Путиным

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Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.
Сенатор Вэнс назвал абсурдом нежелание Белого дома вести переговоры с Путиным
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет издание The New York Times.

По его словам, Белый дом неоднократно заявлял, что они не могут вести переговоры с президентом России.

«Это абсурдно», — отметил Вэнс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.

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