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Сенатор США Вэнс: Украине придётся сделать значительные территориальные уступки

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Конфликт на Украине должен закончиться мирным соглашением, для его подписания Киеву придётся уступить территории, считает американский сенатор Джей Ди Вэнс, прибывший на Мюнхенскую конференцию по безопасности. На мероприятии американский конгрессмен начал произносить «кощунственные» речи о том, что у Украины ограничены человеческие ресурсы, а Запад не может бесконечно поставлять боеприпасы Киеву, пишет Politico.
Сенатор США Вэнс: Украине придётся сделать значительные территориальные уступки
  • Gettyimages.ru

Вэнс уверен, что Западу придётся «иметь дело с реальностью».

«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок со стороны Украины, и вам нужно будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — сказал политик.

Газета отмечает, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал Вэнса, заявив, что на карту поставлена безопасность Запада.

Перевод материала приводит ИноТВ.

Журналист Time Саймон Шустер утверждал, что западные партнёры оказывали давление на Киев весной 2022 года и требовали от него принять условия России в ходе мирных переговоров.

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