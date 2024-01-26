Западные партнёры оказывали давление на Киев весной 2022 года и требовали от него принять условия России в ходе мирных переговоров, утверждает написавший биографию Владимира Зеленского журналист Time Саймон Шустер.

РБК опубликовало выдержки из книги Шустера The Showman.

В ней говорится, что «Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнёров».

«Те требовали, чтобы Киев пошёл на дополнительные уступки», — пишет Шустер.

Советник Зеленского по иностранным делам Андрей Сибига заявил Шустеру, что партнёры рекомендовали Киеву принять условия России.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов».

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», а также примет обязательство не вступать в НАТО.

«Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал украинский чиновник.

Сам Борис Джонсон назвал такие сообщения «российской пропагандой».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США.