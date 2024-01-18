Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов», напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент многократно говорил: Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это ещё в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с Российской Федерацией. Эта история хорошо известна, это было в апреле 2022 года», — сказал министр.

Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что чем дольше с переговорами будут тянуть, тем тяжелее будет договариваться.

«Вот сейчас мы видим исполнение этого пророчества», — сказал он.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», а также примет обязательство не вступать в НАТО.

«Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал украинский чиновник.

Сам Борис Джонсон назвал такие сообщения «российской пропагандой».

Недавно Владимир Путин обратил внимание на это высказывание и отметил, что Киев упустил возможность прекращения конфликта. Глава государства назвал придурками чиновников, сорвавших мирные переговоры.