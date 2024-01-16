Руководитель украинской переговорной группы Давид Арахамия, возглавляющий правящую партию в Верховной раде, сам признал, что Киев упустил возможность прекращения конфликта, так как на Украину прибыл экс-премьер Британии Борис Джонсон и уговорил украинские власти не реализовывать эти договорённости.

Об этом напомнил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

«Ну придурки, нет? И прямо [говорит]: «Если бы мы пошли на это, уже всё давно бы было закончено полтора года назад». Это просто лишний раз подчёркивает, что они несамостоятельные люди, это понятно для всех, для всего мира это очевидно», — сказал Владимир Путин.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», и даст обязательство не вступать в НАТО.

«Приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — сказал украинский чиновник.

Как позднее отметил помощник российского президента Владимир Мединский, в правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне.