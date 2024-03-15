Американский сенатор Вэнс предложил ограничить поставку оружия Украине

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс предложил на законодательном уровне ограничить поставки оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона.

Как сообщает The Daily Caller, согласно законопроекту США не будут отправлять оружие на Украину, пока генинспектор Пентагона не проведёт проверки относительно того, как переданные ВСУ системы применяются. Кроме того, Вэнс предложил сделать использование американского оружия на Украине подотчётным.

«Мы знаем, что более половины оружия, подлежащего усиленному контролю, не отслеживали в соответствии со стандартами Министерства обороны США. Это совершенно неприемлемо», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документ американского оборонного ведомства, направленный в конгресс США, сообщало, что Пентагону необходимо в приоритетном порядке восполнить запасы вооружения на $6,5 млрд после оказания военной помощи Украине.