Bloomberg: Пентагону необходимо восполнить запасы вооружения на $6,5 млрд

Пентагону необходимо в приоритетном порядке восполнить запасы вооружения на $6,5 млрд после оказания военной помощи Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ американского оборонного ведомства, направленный в конгресс США.

«Американская администрация сообщила законодателям, что выделяет $6,5 млрд на пополнение запасов вооружений США», — говорится в публикации.

Кроме того, как следует из документа, эти средства пойдут на замену вооружения, поставленного украинской армии, а также на предоставление дополнительных поставок.

Как пишет агентство, Пентагону в первую очередь необходимо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее газета Politico писала, что Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия.