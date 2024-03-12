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Politico: у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия

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Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия, пишет газета Politico.
Politico: у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия
  • © Staff Sgt. Marco Gomez

«Пентагон отправил Украине оружие на $10 млрд, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе», — говорится в публикации. 

По данным издания, Пентагон рассчитывает, что необходимые ведомству средства будут включены в дополнительный запрос американского президента Джо Байдена, который предусматривает выделение $1 млрд на помощь Украине, Тайваню и Израилю. 

Отмечается, что, если средств не появятся, это в конечном итоге ощутят на себе Вооружённые силы США.

Ранее Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает выделение около $200 млн из финансирования американской армии на оказание Украине военной поддержки.

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