Politico: у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия

Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия, пишет газета Politico.

«Пентагон отправил Украине оружие на $10 млрд, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе», — говорится в публикации.

По данным издания, Пентагон рассчитывает, что необходимые ведомству средства будут включены в дополнительный запрос американского президента Джо Байдена, который предусматривает выделение $1 млрд на помощь Украине, Тайваню и Израилю.

Отмечается, что, если средств не появятся, это в конечном итоге ощутят на себе Вооружённые силы США.

Ранее Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает выделение около $200 млн из финансирования американской армии на оказание Украине военной поддержки.