Politico: у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного ВСУ оружия
- © Staff Sgt. Marco Gomez
«Пентагон отправил Украине оружие на $10 млрд, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе», — говорится в публикации.
По данным издания, Пентагон рассчитывает, что необходимые ведомству средства будут включены в дополнительный запрос американского президента Джо Байдена, который предусматривает выделение $1 млрд на помощь Украине, Тайваню и Израилю.
Отмечается, что, если средств не появятся, это в конечном итоге ощутят на себе Вооружённые силы США.
Ранее Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает выделение около $200 млн из финансирования американской армии на оказание Украине военной поддержки.