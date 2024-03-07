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Bloomberg: Белый дом планирует выделить $200 млн Украине из средств Пентагона

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает выделение около $200 млн из финансирования американской армии на оказание Украине военной поддержки.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, эти средства могут быть использованы для оплаты критически важного оружия и другого оборудования.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что союзники Киева собрали почти все средства, необходимые для реализации чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ.

Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Евросоюз выделил на поддержку Украины около €100 млрд.

Кроме того, стало известно, что Лондон начнёт поставки снарядов Киеву с апреля по июнь.

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