Bloomberg: союзники Киева собрали почти все средства для закупки снарядов

Союзники Киева собрали почти все средства, необходимые для реализации чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель.

Отмечается, что Чехия будет выступать в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку боеприпасов, которые будут отправлены на Украину.

Ранее сообщалось, что Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине.

Кроме того, стало известно о присоединении Литвы к инициативе Чехии.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Киева.