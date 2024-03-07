Bloomberg: союзники Киева собрали почти все средства для закупки снарядов
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель.
Отмечается, что Чехия будет выступать в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку боеприпасов, которые будут отправлены на Украину.
Ранее сообщалось, что Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине.
Кроме того, стало известно о присоединении Литвы к инициативе Чехии.
Также президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Киева.