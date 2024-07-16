«Зевс несколько раз выстрелил в затылок»: как наёмники ВСУ признаются в преступлениях против российских военнопленных
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Пражский суд рассматривает уголовное дело против 27-летнего наёмника Филипа Симана, который весной 2022 года служил в составе ВСУ в том числе в Буче и Ирпене. Мужчину обвиняют в незаконной службе в иностранной армии (поскольку он не получал специального разрешения от чешского президента) и в мародёрстве. Между тем, Симан может быть причастен к казни российских военнопленных и преступлениям против украинских граждан.
Расстрельная команда наёмников
Согласно материалам дела, Симан приехал на Украину в начале марта 2022 года и вступил в батальон «Карпатская сечь», в котором служит много иностранных наёмников. Чех командовал группой из 11 человек, которая участвовала в том числе в «операциях по зачистке» в Ирпене и Буче. На суде его бывшие сослуживцы заявили, что он был плохим командиром.
По версии обвинения, в зоне боевых действий Симан регулярно забирал себе вещи убитых солдат и мирных украинцев. В частности, он присвоил золотое кольцо, в котором затем снимал видео для своих соцсетей, электронную книгу, кислородную маску из самолёта Ан-225 («Мрия»), дорогие брендовые очки, золотые и серебряные слитки, наличные деньги.
Сам Симан отрицает свою причастность к мародёрству и на суде утверждает, что командиры нацбатальона «Карпатская сечь» разрешили ему оставить серебряные слитки, очки он якобы взял в память о павшем друге, а кислородную маску — как напоминание о службе на Украине.
При этом ранее в комментарии изданию Seznam Zprávy мужчина рассказал, что в батальоне разрешалось поживиться найденной добычей: «Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы кто-то другой».
- Филип Симан служил в чешской армии перед тем, как стать наёмником в ВСУ
- © Соцсети
По словам наёмника, главной его ошибкой стало то, что он присвоил несколько беретов украинского спецназа. «Приехали бойцы из «Карпатской сечи» и затащили меня в кабинет, девять из них бросились на меня. Били по рёбрам, по рукам, по ногам», — рассказывал он в интервью.
Трое бывших сослуживцев Симана, которые выступают на процессе как свидетели, заявили на суде, что тот регулярно хвастался украденными ценностями перед окружающими.
Однако кража вещей из оставленных домов — не самое страшное преступление, о котором рассказал Симан. На одном из слушаний судья прямо спросила наёмника, участвовал ли он в расстреле российских военнопленных.
Подсудимый уклонился от однозначного ответа, сказав: «Их дальнейшая судьба стала результатом судьбы, которую они уготовили своим жертвам. Я бы и дальше воспользовался своим правом хранить молчание (по этому вопросу. — RT)».
«Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дело доходило до этого», — сказал позднее обвиняемый.
Показания «избранного»
Одновременно с началом судебного разбирательства в Чехии ещё один бывший наёмник из ВСУ публично рассказал о преступлениях украинских формирований, свидетелем которых он стал.
Уроженец Германии Каспар Гроссе в 2023 году служил фельдшером в наёмническом подразделении The Chosen Company («Избранная рота»). Этот отряд иностранных наёмников возглавляет американский отставной военный Райан О'Лири. Формирование входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
В начале июля этого года Гроссе в интервью The New York Times рассказал о трёх случаях, когда его сослуживцы убили безоружных российских военнопленных. По данным издания, 23 августа 2023-го после боя южнее Первомайского в ДНР (село было освобождено ВС РФ в апреле 2024-го) двое российских военнослужащих, находясь в воронке от снаряда, попытались сдаться в плен. По словам Гроссе, один из них положил оружие и поднял руки вверх, как того требуют международные документы о капитуляции.
Украинские формирования следили за российскими бойцами через камеру беспилотника. Тогда один из наёмников — грек с позывным Зевс — бросил в военнослужащих гранату. Гроссе вспоминал, что сразу после этого Зевс засмеялся и сказал: «Думаю, я убил парня с гранатой в руках», хотя на кадрах было видно, что бойцы безоружны.
Позже Генштаб ВСУ смонтировал отрывок из этой записи так, чтобы создать впечатление, что российские военнослужащие были убиты гранатой во время сражения, а не после него. Ролик был опубликован в официальном канале.
Вечером того же дня наёмники убили тяжелораненого российского бойца, который по траншее выполз к позициям ВСУ, добавил Гроссе. По словам наёмника, когда россиянин понял, что перед ним иностранцы, он сказал слова «help» (помогите) и «surrender» (сдаюсь). Тогда Зевс выстрелил бойцу в грудь, после чего ещё один наёмник с позывным Казак добил раненого выстрелом в голову, что Гроссе расценил как «убийство из милосердия».
В середине октября прошлого года наёмники The Chosen Company вновь были направлены в район Первомайского, чтобы остановить продвижение российских войск. Наёмник с позывным Андок тогда написал в групповом чате, что у его подразделения нет лишних рук для переноски раненых и сказал, что с военнопленными придётся «разбираться».
Как вспоминал Гроссе, сам он не участвовал в том бою, но после Зевс лично хвастался ему, что убил пленного. В своём дневнике фельдшер написал: «Сегодня один хороший друг добровольно казнил связанного пленника. Когда тот сидел в траншее с накинутой на плечи курткой, Зевс подошел к нему сзади и несколько раз выстрелил ему в затылок».
Вскоре после этого Гроссе покинул наёмническое подразделение и выехал с Украины.
После публикации интервью командир наёмников Райан О'Лири заявил, что хотел бы остановить любое расследование против своих бойцов и «просто сказать, что это всё недоразумение».
«Мои друзья погибли напрасно»
Ещё один бывший наёмник The Chosen Company Бенджамин Рид в начале этого года опубликовал в соцсетях видео, в котором признался, что бойцы формирования регулярно расстреливали пленных с одобрения командования.
«Один из моих «любимых» приказов О'Лири был такой: когда мы заходили в траншею, видели там военных и не могли точно сказать, украинцы они или русские, просто застрелить их, неважно ранены они или нет, — сказал Рид. — Эти парни орут «Слава Украине», но на самом деле они просто живут ради убийства».
Позднее он заявил американским журналистам, что за время работы в формировании «слышал бесчисленные разговоры о казнях военнопленных в ходе различных операций».
По его словам, вербовщик отряда сразу сказал ему, что «можно убивать военнопленных, если они не сдавались по всем строжайшим правилам Женевской конвенции».
В своих соцсетях Рид продолжает критиковать украинскую армию, при этом мужчина заявляет, что ненавидит Россию.
- Бенджамин Рид, по его словам, служил в The Chosen Company на Украине в 2023 году
- © Соцсети
По понятным причинам уехавшие с Украины наёмники редко рассказывают о преступлениях, к которым были причастны. Но они регулярно жалуются на некомпетентность командования ВСУ и ненадёжность украинских «братьев по оружию».
Так, ещё в августе 2022 года американский наёмник, которого представили как Эй Джей, в интервью французскому телеканалу TV5Monde рассказал, что бойцы ВСУ обокрали его убитых коллег — наёмников: сняли с трупов не только экипировку, но и забрали документы, телефоны, деньги и всё содержимое сумок.
Боевик также раскритиковал действия командиров ВСУ, которые не понимают и не слушают солдат и наплевали на них. «Мои друзья погибли по-настоящему глупо и напрасно», — сказал он.
Хотя в большинстве стран мира наёмничество запрещено законом, уголовные дела против боевиков, работавших на ВСУ, сейчас возбуждают крайне редко, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. При этом гораздо чаще инициируют расследования против наёмных военнослужащих, которые участвовали в СВО на стороне РФ, добавил он.
«Чаще всего наёмники ВСУ причастны к преступлениям против российских военнопленных. От наших солдат, которых удалось вернуть в результате обмена, поступает информация и о пытках», — сказал собеседник RT.
Мельников подчёркивает, что иностранных наёмников, взятых в плен российской армией, можно и нужно использовать для выгодного обмена.
«Необходимо наладить систему обмена этих людей на гражданских политзаключённых. В украинских тюрьмах тысячи людей, арестованных за то, что они защищали православные храмы, говорили на русском языке, поддержали приход ВС РФ или просто остались работать на своих местах, когда в города зашли наши бойцы. Например, можно было бы обменивать наёмников — граждан ЕС на политзаключённых по формуле 1 на 10. Такая инициатива должна исходить в том числе от Минобороны и Следственного комитета», — заключил правозащитник.
В свою очередь, СК готов привлечь к судебным разбирательствам 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, дела против ещё пяти наёмников направили в суд для заочного разбирательства. 422 иностранца, воевавших в украинской армии, российские власти уже объявили в международный розыск. Об этом в ведомстве сообщили 11 июля по итогам оперативного совещания в Донецке.