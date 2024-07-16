«Зевс несколько раз выстрелил в затылок»: как наёмники ВСУ признаются в преступлениях против российских военнопленных

Следственный комитет РФ вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых 714 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Отмечается, что некоторые иностранцы, вернувшись домой с Украины, сами публично признаются в совершённых преступлениях. Так, два бывших бойца подразделения The Chosen Company рассказали журналистам, что члены их отряда регулярно расстреливали военнопленных с одобрения командиров. Власти западных стран обычно оставляют такие признания без внимания, однако в июле в Чехии начался судебный процесс против 27-летнего Филипа Симона, которого обвиняют в незаконной службе в иностранной армии и мародёрстве. На суде наёмник рассказал, что весной 2022 года служил в расстрельной команде в Буче и Ирпене.

Пражский суд рассматривает уголовное дело против 27-летнего наёмника Филипа Симана, который весной 2022 года служил в составе ВСУ в том числе в Буче и Ирпене. Мужчину обвиняют в незаконной службе в иностранной армии (поскольку он не получал специального разрешения от чешского президента) и в мародёрстве. Между тем, Симан может быть причастен к казни российских военнопленных и преступлениям против украинских граждан.

Расстрельная команда наёмников

Согласно материалам дела, Симан приехал на Украину в начале марта 2022 года и вступил в батальон «Карпатская сечь», в котором служит много иностранных наёмников. Чех командовал группой из 11 человек, которая участвовала в том числе в «операциях по зачистке» в Ирпене и Буче. На суде его бывшие сослуживцы заявили, что он был плохим командиром.

По версии обвинения, в зоне боевых действий Симан регулярно забирал себе вещи убитых солдат и мирных украинцев. В частности, он присвоил золотое кольцо, в котором затем снимал видео для своих соцсетей, электронную книгу, кислородную маску из самолёта Ан-225 («Мрия»), дорогие брендовые очки, золотые и серебряные слитки, наличные деньги.

Сам Симан отрицает свою причастность к мародёрству и на суде утверждает, что командиры нацбатальона «Карпатская сечь» разрешили ему оставить серебряные слитки, очки он якобы взял в память о павшем друге, а кислородную маску — как напоминание о службе на Украине.

При этом ранее в комментарии изданию Seznam Zprávy мужчина рассказал, что в батальоне разрешалось поживиться найденной добычей: «Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы кто-то другой».

Филип Симан служил в чешской армии перед тем, как стать наёмником в ВСУ

© Соцсети

По словам наёмника, главной его ошибкой стало то, что он присвоил несколько беретов украинского спецназа. «Приехали бойцы из «Карпатской сечи» и затащили меня в кабинет, девять из них бросились на меня. Били по рёбрам, по рукам, по ногам», — рассказывал он в интервью.

Трое бывших сослуживцев Симана, которые выступают на процессе как свидетели, заявили на суде, что тот регулярно хвастался украденными ценностями перед окружающими.

Однако кража вещей из оставленных домов — не самое страшное преступление, о котором рассказал Симан. На одном из слушаний судья прямо спросила наёмника, участвовал ли он в расстреле российских военнопленных.

Подсудимый уклонился от однозначного ответа, сказав: «Их дальнейшая судьба стала результатом судьбы, которую они уготовили своим жертвам. Я бы и дальше воспользовался своим правом хранить молчание (по этому вопросу. — RT)».

«Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дело доходило до этого», — сказал позднее обвиняемый.

Показания «избранного»



Одновременно с началом судебного разбирательства в Чехии ещё один бывший наёмник из ВСУ публично рассказал о преступлениях украинских формирований, свидетелем которых он стал.

Уроженец Германии Каспар Гроссе в 2023 году служил фельдшером в наёмническом подразделении The Chosen Company («Избранная рота»). Этот отряд иностранных наёмников возглавляет американский отставной военный Райан О'Лири. Формирование входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В начале июля этого года Гроссе в интервью The New York Times рассказал о трёх случаях, когда его сослуживцы убили безоружных российских военнопленных. По данным издания, 23 августа 2023-го после боя южнее Первомайского в ДНР (село было освобождено ВС РФ в апреле 2024-го) двое российских военнослужащих, находясь в воронке от снаряда, попытались сдаться в плен. По словам Гроссе, один из них положил оружие и поднял руки вверх, как того требуют международные документы о капитуляции.

Украинские формирования следили за российскими бойцами через камеру беспилотника. Тогда один из наёмников — грек с позывным Зевс — бросил в военнослужащих гранату. Гроссе вспоминал, что сразу после этого Зевс засмеялся и сказал: «Думаю, я убил парня с гранатой в руках», хотя на кадрах было видно, что бойцы безоружны.

Позже Генштаб ВСУ смонтировал отрывок из этой записи так, чтобы создать впечатление, что российские военнослужащие были убиты гранатой во время сражения, а не после него. Ролик был опубликован в официальном канале.

Вечером того же дня наёмники убили тяжелораненого российского бойца, который по траншее выполз к позициям ВСУ, добавил Гроссе. По словам наёмника, когда россиянин понял, что перед ним иностранцы, он сказал слова «help» (помогите) и «surrender» (сдаюсь). Тогда Зевс выстрелил бойцу в грудь, после чего ещё один наёмник с позывным Казак добил раненого выстрелом в голову, что Гроссе расценил как «убийство из милосердия».

В середине октября прошлого года наёмники The Chosen Company вновь были направлены в район Первомайского, чтобы остановить продвижение российских войск. Наёмник с позывным Андок тогда написал в групповом чате, что у его подразделения нет лишних рук для переноски раненых и сказал, что с военнопленными придётся «разбираться».

Как вспоминал Гроссе, сам он не участвовал в том бою, но после Зевс лично хвастался ему, что убил пленного. В своём дневнике фельдшер написал: «Сегодня один хороший друг добровольно казнил связанного пленника. Когда тот сидел в траншее с накинутой на плечи курткой, Зевс подошел к нему сзади и несколько раз выстрелил ему в затылок».

Вскоре после этого Гроссе покинул наёмническое подразделение и выехал с Украины.

После публикации интервью командир наёмников Райан О'Лири заявил, что хотел бы остановить любое расследование против своих бойцов и «просто сказать, что это всё недоразумение».

«Мои друзья погибли напрасно»

Ещё один бывший наёмник The Chosen Company Бенджамин Рид в начале этого года опубликовал в соцсетях видео, в котором признался, что бойцы формирования регулярно расстреливали пленных с одобрения командования.

«Один из моих «любимых» приказов О'Лири был такой: когда мы заходили в траншею, видели там военных и не могли точно сказать, украинцы они или русские, просто застрелить их, неважно ранены они или нет, — сказал Рид. — Эти парни орут «Слава Украине», но на самом деле они просто живут ради убийства».

Позднее он заявил американским журналистам, что за время работы в формировании «слышал бесчисленные разговоры о казнях военнопленных в ходе различных операций».

По его словам, вербовщик отряда сразу сказал ему, что «можно убивать военнопленных, если они не сдавались по всем строжайшим правилам Женевской конвенции».

В своих соцсетях Рид продолжает критиковать украинскую армию, при этом мужчина заявляет, что ненавидит Россию.

Бенджамин Рид, по его словам, служил в The Chosen Company на Украине в 2023 году

© Соцсети

По понятным причинам уехавшие с Украины наёмники редко рассказывают о преступлениях, к которым были причастны. Но они регулярно жалуются на некомпетентность командования ВСУ и ненадёжность украинских «братьев по оружию».

Так, ещё в августе 2022 года американский наёмник, которого представили как Эй Джей, в интервью французскому телеканалу TV5Monde рассказал, что бойцы ВСУ обокрали его убитых коллег — наёмников: сняли с трупов не только экипировку, но и забрали документы, телефоны, деньги и всё содержимое сумок.

Боевик также раскритиковал действия командиров ВСУ, которые не понимают и не слушают солдат и наплевали на них. «Мои друзья погибли по-настоящему глупо и напрасно», — сказал он.

Хотя в большинстве стран мира наёмничество запрещено законом, уголовные дела против боевиков, работавших на ВСУ, сейчас возбуждают крайне редко, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. При этом гораздо чаще инициируют расследования против наёмных военнослужащих, которые участвовали в СВО на стороне РФ, добавил он.

«Чаще всего наёмники ВСУ причастны к преступлениям против российских военнопленных. От наших солдат, которых удалось вернуть в результате обмена, поступает информация и о пытках», — сказал собеседник RT.

Мельников подчёркивает, что иностранных наёмников, взятых в плен российской армией, можно и нужно использовать для выгодного обмена.

«Необходимо наладить систему обмена этих людей на гражданских политзаключённых. В украинских тюрьмах тысячи людей, арестованных за то, что они защищали православные храмы, говорили на русском языке, поддержали приход ВС РФ или просто остались работать на своих местах, когда в города зашли наши бойцы. Например, можно было бы обменивать наёмников — граждан ЕС на политзаключённых по формуле 1 на 10. Такая инициатива должна исходить в том числе от Минобороны и Следственного комитета», — заключил правозащитник.

В свою очередь, СК готов привлечь к судебным разбирательствам 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, дела против ещё пяти наёмников направили в суд для заочного разбирательства. 422 иностранца, воевавших в украинской армии, российские власти уже объявили в международный розыск. Об этом в ведомстве сообщили 11 июля по итогам оперативного совещания в Донецке.