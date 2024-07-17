Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО
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Дуда ответил на вопрос о возможном поражении Украины.
«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — цитирует его издание Wirtualna Polska.
Президент Польши также заявил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия на сегодняшний день не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны — участницы альянса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что военная инфраструктура НАТО постоянно приближается к российским границам.