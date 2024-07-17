RT в Telegram
Подпишись

Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО

Короткая ссылка
Польский президент Анджей Дуда считает, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО.
Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО
  • globallookpress.com
  • © Damian Burzykowski / Keystone Press Agency

Дуда ответил на вопрос о возможном поражении Украины. 

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — цитирует его издание Wirtualna Polska.

Президент Польши также заявил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям. 

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия на сегодняшний день не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны — участницы альянса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что военная инфраструктура НАТО постоянно приближается к российским границам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить