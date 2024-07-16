Полиция США застрелила подозрительного человека в 2 км от съезда республиканцев
Американские полицейские застрелили вызвавшего подозрения гражданина в 2 км от национального съезда Республиканской партии в Милуоки.
Об этом сообщает FOX6 News со ссылкой на источники.
О причинах происшествия не говорится.
Ранее постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на экс-главу США Дональда Трампа.
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