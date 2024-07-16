Полиция США застрелила подозрительного человека в 2 км от съезда республиканцев

Американские полицейские застрелили вызвавшего подозрения гражданина в 2 км от национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

Об этом сообщает FOX6 News со ссылкой на источники.

О причинах происшествия не говорится.

Ранее постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на экс-главу США Дональда Трампа.