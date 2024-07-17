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Экс-аналитик ЦРУ рассказал о причинах открытия офиса НАТО на Ближнем Востоке

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Североатлантический альянс открыл новый офис на Ближнем Востоке, потому что заинтересован в развязывании нового вооружённого конфликта.
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о причинах открытия офиса НАТО на Ближнем Востоке
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Джонсон рассказал об этом в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.

По его словам, альянс провалил свою миссию на Украине.

«По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать», — отметил аналитик. 

Он подчеркнул, что НАТО необходимо развязывать войны, чтобы оправдать своё существование. Открытие офиса на Ближнем Востоке послужит этим целям, добавил Джонсон. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс пытается оказывать давление на те страны, развитие которых собирается сдерживать. 

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