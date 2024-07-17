«Выдержала попадание из HIMARS»: как новейшая российская колёсная гаубица 2С43 «Мальва» применяется в ходе СВО

Бронекабина самоходного артиллерийского орудия «Мальва» выдержала попадание поражающих элементов снаряда американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации, сообщили в «Ростехе». «Мальва» — это новейшая самоходная гаубица на автомобильном шасси БАЗ с колёсной формулой 8 х 8. Эксперты называют её очень перспективной артиллерийской платформой.

Бронекабина новейшего самоходного артиллерийского орудия «Мальва» выдержала удар поражающих элементов снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне спецоперации, сообщили в «Ростехе».

«Мальва» выдержала попадание из HIMARS... На фото видно, что поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS, запущенной из HIMARS, пробили колёса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

В госкорпорации подчеркнули, что «Мальва» успешно прошла испытания в суровых условиях реальных боевых действий.

Скорость и мобильность

Главной особенностью самоходной гаубицы 2С43 «Мальва» является размещение на колёсном шасси. Орудие было разработано в научно-исследовательском институте «Буревестник» в рамках программы опытно-конструкторской работы «Набросок». В ходе реализации этой ОКР также были созданы самоходный миномёт «Дрок», САУ-миномёт «Флокс» и самоходное артиллерийское орудие «Магнолия».

Первые упоминания о разработке «Мальвы» появились в 2019 году, а уже в 2020-м она в закрытом режиме была представлена руководству Минобороны РФ — тогда же появились первые фотографии и общая информация о её характеристиках. Опытные испытания продолжались в 2021 и 2022 годах, тогда же «Уралвагонзавод» запустил производство опытно-промышленной партии 2С43.

Минобороны РФ на форуме «Армия-2023» подписало госконтракт на поставку гаубиц «Мальва», а первая серийная партия этих орудий была передана военным в октябре того же года.

2С43 «Мальва»

РИА Новости

© Кирилл Зыков

Комплекс 2С43 стал первым российским артиллерийским орудием такого класса, выполненным на колёсном, а не на традиционном гусеничном шасси. Основой для «Мальвы» стало вездеходное шасси БАЗ с колёсной формулой 8 × 8. Она может проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1,1 тыс. км.

На шасси было установлено орудие 2А64 калибра 152 мм, используемое в самоходной артиллерийской установке «Мста-С». Однако на «Мальве» гаубица установлена без дополнительной брони и башни, что позволило значительно облегчить весь комплекс. Масса 2С43 составляет 32 т.

В «Ростехе» отмечают, что «Мальва» обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские орудия на гусеничном ходу.

«Развёртывание «Мальвы» на позиции, уход с неё и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями», — подчёркивают в госкорпорации.

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Габариты артустановки позволяют транспортировать орудие на самолёте Ил-76, что позволяет быстро перебрасывать его на большие расстояния.

«Благодаря колёсному шасси «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов», — отмечал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Одно из главных преимуществ «Мальвы» — возможность вести стрельбу в режиме так называемого огневого налёта. Он позволяет последовательно выпустить несколько снарядов по разным траекториям, но цели они достигают одновременно, не давая противнику времени на то, чтобы укрыться.

При этом «Мальва» совершенствуется в процессе производства. В августе 2023 года замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации уже создают модернизированную 2С43 с повышенной дальностью для противостояния гаубицам НАТО.

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

Перспективное направление

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с RT подчеркнул, что новые конструкторские решения позволили значительно улучшить бронирование российской техники, включая самоходки.

«Они получают активную защиту, дополнительные элементы наварной заводской брони. Благодаря этому машины выдерживают попадание, экипажи выживают, да и машины тоже», — заявил специалист.

2С43 «Мальва»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

С его точки зрения, «Мальва» является перспективной артиллерийской платформой.

«С начала её испытаний и использования в рамках спецоперации была проведена ревизия конструкции и некоторые доработки. «Мальва» — это одно из новейших российских орудий, которое может вести огонь как обычными, так и активно-реактивными снарядами на большие предельные дальности. При этом благодаря колёсному шасси она более манёвренная и скоростная», — пояснил Матвийчук.

С его точки зрения, РФ должна пополнять свой арсенал новыми орудиями на колёсных платформах, чтобы иметь паритет с противником, который активно использует подобные вооружения. Так, силы киевского режима применяют словацкие колёсные самоходки Zuzana 2, чешские Dana-M2, шведские Archer, французские CAESAR. Все эти САУ уже неоднократно уничтожались российскими военными.

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«Так что появление такого оружия у ВС РФ — это не просто дань моде, а необходимость. Российские артиллеристы тоже должны иметь возможность быть более мобильными и быстро уходить с позиций», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, военный эксперт Кирилл Фёдоров в разговоре с RT отметил, что у колёсной платформы есть явные преимущества.

«Прежде всего это гораздо меньший расход топлива. Кроме снижения стоимости, это также обеспечивает большую мобильность, так как для неё не нужен тягач или платформа, как для гусеничной техники при необходимости переброски на большие расстояния. Всё это упрощает её в эксплуатации. Эта самоходка получает все преимущества и недостатки колёсного шасси. Несколько меньшая проходимость, но при этом значительно увеличивается скорость. При этом по мере того, как будет расширяться серийное производство, будет снижаться стоимость», — рассказал эксперт.

Несмотря на то что советская и российская техника традиционно была гусеничной, увеличение числа новых колёсных платформ говорит о перспективности этого направления при разработке новых вооружений, считает Фёдоров.

«Это потенциально очень перспективное направление. Такие платформы будут эффективны в Африке, на Ближнем Востоке. Сейчас же Россия, действуя в рамках СВО, проводит её испытания», — заключил Фёдоров.