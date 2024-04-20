С «Накидкой» и под козырьком: какую защиту получили российские танки Т-80БВМ

Российские танки Т-80БВМ нового образца уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его визита на Омский завод транспортного машиностроения, выпускающий эти танки и тяжёлые огнемётные системы. Со своей стороны, глава МО поставил перед руководством предприятия задачу по наращиванию темпов производства Т-80БВМ. Военные эксперты отмечают, что этот танк стал одним из наиболее востребованных в зоне СВО. А новые средства защиты ещё больше повысят его эффективность, уверены специалисты.

Танки Т-80БВМ нового образца уже на этапе конвейерной сборки получают комплекс средств маскировки «Накидка» и защитный козырёк. Об этом главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили в ходе его визита на Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», входит в «Ростех»), где выпускают эти бронемашины.

«В настоящее время на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни», — сообщили в МО.

Сергей Шойгу поставил задачу руководству предприятия наращивать темпы производства танков Т-80БВМ.

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Всё это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — сказал министр обороны.

В ведомстве также сообщили, что очередная партия танков уже подготовлена к отправке в зону СВО.

Напомним, «Накидка» — это специальный материал производства НИИ стали, который защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, а деформирующее окрашивание дополнительно обеспечивает и оптическую маскировку.

Летом 2023 года он был запущен в серийное производство. В «Ростехе» тогда сообщили, что «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий.

В свою очередь, козырьки или, как их прозвали в войсках, «мангалы», представляют собой угловые металлические профили. До прошлого года они изготавливались кустарно прямо на линии боевого соприкосновения для защиты танков, БМП и самоходных артиллерийских установок от ударных БПЛА и противотанковых ракет. Сейчас их заменили более совершенные промышленные аналоги.

Танк скоростного прорыва

Т-80БВМ — это наиболее современная и глубокая модернизация советского и российского танка Т-80. В своё время эта машина создавалась для реализации теории танкового прорыва времён холодной войны. Предполагалось, что советские танковые части в Восточной Европе, оснащённые Т-80, должны были при необходимости в короткое время по автотрассам совершить бросок в западную часть континента.

Для этого Т-80 были оборудованы газотурбинными двигателями, которые позволяли развивать им рекордную для танков скорость до 80 км/ч.

К преимуществам газотурбинного двигателя относят высокую скорость, манёвренность оснащённых им машин, возможность старта в холодную погоду практически без предварительного прогрева. Однако ГТД меньше защищён от воздействия пыли и потребляет больше топлива, чем дизельные установки.

По информации Минобороны РФ, омские специалисты устанавливают на Т-80БВМ модернизированные ГТД с новыми системами управления. Усовершенствованные двигатели расходуют меньше топлива, надёжны и неприхотливы, особенно в условиях низких температур.

В целом, как отмечают российские военные, Т-80БВМ обладают улучшенными характеристиками манёвренности и мобильности, оснащены новыми устройствами, повышающими боевую эффективность, уровень защиты и надёжности эксплуатации в экстремальных условиях.

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Экипаж Т-80БВМ составляет три человека, масса — 45,7 т, мощность мотора — 1250 л. с., скорость — до 80 км/ч. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка 2А46М-4, пулемёты Никитина — Соколова — Волкова (НСВТ) и Калашникова (ПКТ) калибра 12,7 мм и 7,62 мм.

Также Т-80БВМ оснащён стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнём «Сосна-У», в состав которой входят лазерный дальномер, прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами.

Кроме того, для прикрытия от средств поражения противника Т-80БВМ получил комплекс модульной динамической защиты «Реликт» и противокумулятивные решётчатые экраны. Всё это способно обезопасить танк даже от попадания современных снарядов тандемного типа, утверждают в «Ростехе».

«Одна из лучших серий»

Как констатировал в разговоре с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, в соответствии с требованиями времени новая техника оснащается оборудованием, которое раньше кустарным способом устанавливали на неё военные.

«Военная промышленность следует за народной инициативой — раньше эти козырьки начали делать на фронте. Они нужны для защиты от сбрасываемых кумулятивных гранат, ведь в верхней проекции у танка броня самая тонкая, в отличие от лобовой и бортовой. Сейчас решили такие козырьки делать уже на предприятиях, потому что там есть определённые сорта стали, чертежи и конструкции, которые позволяют повышать эффективность этих «мангалов», — рассказал Литовкин.

Сергей Шойгу инспектирует Омский завод транспортного машиностроения

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Он выразил уверенность, что подобное усовершенствование вкупе с комплексом «Накидка» позволит ещё больше увеличить результативность боевого применения бронетехники.

«Т-80 — это одна из лучших серий танков, которые были созданы в СССР. Они очень маневренные и скоростные благодаря газотурбинному двигателю. В этот танк было внедрено очень много передовых решений, но, к сожалению, в СССР он не получил таких перспектив, как Т-72. Не потому, что был хуже, но Т-72 производил «Уралмаш», который мог выдавать более 2 тыс. машин в год, а Омский завод мог выпускать только 600 единиц Т-80 ежегодно», — пояснил Литовкин.

Однако, с его точки зрения, сейчас Т-80 и его модификации, такие как Т-80БВМ, снова востребованы.

«Этот танк обрёл вторую жизнь. Его модернизировали, сделали ещё более эффективным и подвижным, обновили аппаратуру. Когда-то эти танки были созданы для того, чтобы с расположения в ГДР за несколько суток по европейским дорогам дойти до Ла-Манша. А сегодня он снова занял достойное место в строю и стал одним их лучших танков СВО», — говорит Литовкин.

Он добавил, что Россия располагает запасами базовых модификаций Т-80, которые можно модернизировать до уровня Т-80БВМ. Кроме того, в 2021 году Т-80БВМ начали производить «с нуля».

В разговоре с RT обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец также назвал Т-80БВМ «очень хорошим танком».

«Это модернизация недооценённого Т-80, внимание на который снова обратили с началом СВО. Что же касается комплекса «Накидка», то ранее он уже поступал в войска в небольших количествах, так как было непонятно, насколько он пригодится в реальном бою. Однако выяснилось, что этот комплекс помогает маскировать технику от тепловизоров таких ПТРК, как Javelin. Поэтому сейчас он применяется гораздо активнее — наши танки и БТР будут лучше защищены», — заключил Баранец.