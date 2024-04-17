AFP: Совбез ООН проголосует 18 апреля по поводу членства Палестины в организации
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.
«Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединённых Наций», — говорится в сообщении.
Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил против принятия Палестины в состав ООН.
Россия, в свою очередь, призвала всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН.