AFP: Совбез ООН проголосует 18 апреля по поводу членства Палестины в организации

Совет Безопасности ООН проголосует 18 апреля по вопросу членства Палестины в Организации Объединённых Наций.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединённых Наций», — говорится в сообщении.

Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил против принятия Палестины в состав ООН.

Россия, в свою очередь, призвала всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН.