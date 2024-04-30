CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
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Как сообщает CNN, судья оштрафовал экс-президента за нарушение приказа девять раз.
Уточняется, что Трампа обязали удалить семь «оскорбительных публикаций» из его соцсети Truth Social. Ещё два сообщения он должен удалить с сайта выборной кампании.
Отмечается, что его оштрафовали на $9 тыс. — по $1 тыс. за каждое сообщение.
Ранее Трамп заявил, что стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс в отношении него является атакой лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на политического оппонента.