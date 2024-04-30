RT в Telegram
Подпишись

CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Короткая ссылка
Суд в Нью-Йорке приговорил к штрафу экс-президента США Дональда Трампа за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс.
CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Lane-Pool

Как сообщает CNN, судья оштрафовал экс-президента за нарушение приказа девять раз.

Уточняется, что Трампа обязали удалить семь «оскорбительных публикаций» из его соцсети Truth Social. Ещё два сообщения он должен удалить с сайта выборной кампании.

Отмечается, что его оштрафовали на $9 тыс. — по $1 тыс. за каждое сообщение.

Ранее Трамп заявил, что стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс в отношении него является атакой лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на политического оппонента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить