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Во Франции украли ещё один ноутбук с данными по организации Олимпиады

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У одного из координаторов по логистике украли ноутбук с данными по организации Олимпийских игр.
Во Франции украли ещё один ноутбук с данными по организации Олимпиады
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Europe 1.

Данные касались планов безопасности в Олимпийской деревне. На похищенном ноутбуке был доступ к серверу с планами. Дело расследует полиция.

В марте ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр украли у генерального секретаря управления больницы Авиценны в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр.

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