Во Франции украли ещё один ноутбук с данными по организации Олимпиады
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Об этом сообщает Europe 1.
Данные касались планов безопасности в Олимпийской деревне. На похищенном ноутбуке был доступ к серверу с планами. Дело расследует полиция.
В марте ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр украли у генерального секретаря управления больницы Авиценны в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее в Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр.