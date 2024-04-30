Константинов назвал атаку ATACMS на Крым терроризмом

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что атака украинских военных на полуостров с применением американских ракет ATACMS является актом терроризма.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, киевские власти окончательно деградировали и превратились в террористическую банду.

«Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма», — отметил Константинов.

Он подчеркнул, что власти Киева наносят удары ракетами «куда захотят», не задумываясь о последствиях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей российского региона о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития американских ракет.

По данным Минобороны России, силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.