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Константинов назвал атаку ATACMS на Крым терроризмом

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что атака украинских военных на полуостров с применением американских ракет ATACMS является актом терроризма.
Константинов назвал атаку ATACMS на Крым терроризмом
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с РИА Новости, киевские власти окончательно деградировали и превратились в террористическую банду.

«Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма», — отметил Константинов.

Он подчеркнул, что власти Киева наносят удары ракетами «куда захотят», не задумываясь о последствиях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей российского региона о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития американских ракет.

По данным Минобороны России, силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.

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