Константинов назвал атаку ATACMS на Крым терроризмом
- РИА Новости
Как он отметил в беседе с РИА Новости, киевские власти окончательно деградировали и превратились в террористическую банду.
«Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма», — отметил Константинов.
Он подчеркнул, что власти Киева наносят удары ракетами «куда захотят», не задумываясь о последствиях.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей российского региона о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития американских ракет.
По данным Минобороны России, силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.