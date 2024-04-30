В Белом доме отказались признавать сбитие Россией американских ракет ATACMS
- AP
Позицию США он озвучил во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он отказался также называть число американских ракет ATACMS, переданных в распоряжение киевских властей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей российского региона о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития американских ракет.
По данным Минобороны России, силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.