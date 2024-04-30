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В Белом доме отказались признавать сбитие Россией американских ракет ATACMS

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отказываются признавать тот факт, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS, запущенных ВСУ.
В Белом доме отказались признавать сбитие Россией американских ракет ATACMS
  • AP

Позицию США он озвучил во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отказался также называть число американских ракет ATACMS, переданных в распоряжение киевских властей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей российского региона о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития американских ракет.

По данным Минобороны России, силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.

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