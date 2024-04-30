В Белом доме отказались признавать сбитие Россией американских ракет ATACMS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отказываются признавать тот факт, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS, запущенных ВСУ.

Позицию США он озвучил во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отказался также называть число американских ракет ATACMS, переданных в распоряжение киевских властей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей российского региона о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития американских ракет.

По данным Минобороны России, силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.