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Постпред Израиля выступил против принятия Палестины в состав ООН

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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил против принятия Палестины в состав ООН.
Постпред Израиля выступил против принятия Палестины в состав ООН
  • AP
  • © John Minchillo

«Если Совет Безопасности решит преподнести этот приз варварству, он больше не заслуживает того, чтобы называться Советом Безопасности. Он навсегда должен именоваться террористическим советом», — цитирует его РИА Новости.

Израиль является членом ООН с 1948 года.

Совет Безопасности ООН проведёт 8 апреля закрытое заседание по рассмотрению заявки Палестины на вступление во всемирную организацию.

Россия призвала всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН.

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