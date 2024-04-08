Постпред Израиля выступил против принятия Палестины в состав ООН

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил против принятия Палестины в состав ООН.

«Если Совет Безопасности решит преподнести этот приз варварству, он больше не заслуживает того, чтобы называться Советом Безопасности. Он навсегда должен именоваться террористическим советом», — цитирует его РИА Новости.

Израиль является членом ООН с 1948 года.

Совет Безопасности ООН проведёт 8 апреля закрытое заседание по рассмотрению заявки Палестины на вступление во всемирную организацию.

Россия призвала всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН.