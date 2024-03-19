Зампред Совбеза Медведев: риторика Запада поражает противоречивостью

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью.

«Риторика западных болванов поражает своей противоречивостью. Что ни выступление, что ни день, то перл», — написал он в Telegram.

По словам Медведева, непонятно — то ли это «детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость».

В качестве примера подобных противоречий зампред Совбеза привёл заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который «пугает высадкой французов в Крыму», но при этом клянётся «сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка».

Медведев также назвал решение властей Германии не называть в официальных документах Путина президентом «позорной слабостью».