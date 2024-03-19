Медведев назвал «позорной слабостью» решение ФРГ не называть Путина президентом

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал решение властей Германии не называть в официальных документах Владимира Путина президентом «позорной слабостью».

Об этом он написал в Telegram.

«Не будем, говорят, больше считать Владимира Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда: кто он для них, если нет нужной легитимности?» — отметил он.

По словам Медведева, всё это от «позорной слабости».

Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными и не собирается поздравлять Путина с победой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала острые фобии и провалы в памяти во внешнеполитическом ведомстве Германии на фоне заявлений немецких коллег о том, что они не станут указывать должность Путина в документах.