Медведев назвал «позорной слабостью» решение ФРГ не называть Путина президентом
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Не будем, говорят, больше считать Владимира Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда: кто он для них, если нет нужной легитимности?» — отметил он.
По словам Медведева, всё это от «позорной слабости».
Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными и не собирается поздравлять Путина с победой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала острые фобии и провалы в памяти во внешнеполитическом ведомстве Германии на фоне заявлений немецких коллег о том, что они не станут указывать должность Путина в документах.