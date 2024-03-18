В Германии заявили, что не будут поздравлять Путина с победой на выборах
- РИА Новости
«У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется», — сказала Хоффман журналистам, её цитирует РИА Новости.
Немецкие власти при этом попытались вмешаться в президентские выборы в России через НПО и СМИ, заявили в российском МИД.
По итогам обработки 99,83% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,3% голосов.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,83%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%.