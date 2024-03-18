RT в Telegram
Подпишись

Захарова назвала фобией отказ ФРГ указывать Путина президентом в документах

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала острые фобии и провалы в памяти во внешнеполитическом ведомстве Германии на фоне заявлений немецких коллег о том, что они не станут указывать должность российского президента Владимира Путина в документах.
Захарова назвала фобией отказ ФРГ указывать Путина президентом в документах
  • РИА Новости

Она напомнила о цитате Редьярда Киплинга, где говорилось о том, что Багира называла огонь красным цветком, так как ни один зверь в джунглях не называл его настоящим именем из страха.

«Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо». Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными и не собирается поздравлять Владимира Путина с победой.

Немецкие власти при этом попытались вмешаться в президентские выборы в России через НПО и СМИ, заявили в российском МИД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить