Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала острые фобии и провалы в памяти во внешнеполитическом ведомстве Германии на фоне заявлений немецких коллег о том, что они не станут указывать должность российского президента Владимира Путина в документах.

Она напомнила о цитате Редьярда Киплинга, где говорилось о том, что Багира называла огонь красным цветком, так как ни один зверь в джунглях не называл его настоящим именем из страха.

«Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо». Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными и не собирается поздравлять Владимира Путина с победой.

Немецкие власти при этом попытались вмешаться в президентские выборы в России через НПО и СМИ, заявили в российском МИД.