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Мадуро: оскорбляющий папу римского Зеленский похож на побежденного клоуна

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Television, что Владимир Зеленский, оскорбляющий папу Римского, напоминает «вредного для своего народа побеждённого клоуна».

При этом Мадуро сравнил Зеленского с бывшим лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, подчеркнув, что они оба вредят своему народу.

«Зеленский... кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побеждённым, как Гуайдо», — сказал венесуэльский лидер.

Ранее Мадуро заявил, что США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку.

Также, по его словам, Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать.

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