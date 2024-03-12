Мадуро: оскорбляющий папу римского Зеленский похож на побежденного клоуна
При этом Мадуро сравнил Зеленского с бывшим лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, подчеркнув, что они оба вредят своему народу.
«Зеленский... кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побеждённым, как Гуайдо», — сказал венесуэльский лидер.
Ранее Мадуро заявил, что США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку.
Также, по его словам, Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать.