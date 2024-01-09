Вуд: призыв прекратить огонь в Газе оторван от ситуации на местах
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Выступая на пленарном заседании Генассамблеи ООН, темой которого стало вето США на поправку России к резолюции Совбеза ООН по улучшению гуманитарного доступа в палестинский анклав, Вуд обвинил Москву в нежелании вносить свой вклад в «тяжёлую дипломатическую работу».
«Жаль, что вместо того, чтобы вносить свой вклад в тяжёлую дипломатическую работу, один постоянный член Совета Безопасности продолжает предлагать поправки и идеи, оторванные от положения дел на месте [конфликта]», — цитирует его ТАСС.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва ждёт предложения ООН по исполнению резолюции о гуманитарных паузах.