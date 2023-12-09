Полянский: Россия ждёт предложения ООН по исполнению резолюции о гумпаузах

Россия ждёт от Генсека ООН Антониу Гутерреша в кратчайшие сроки предложения о наблюдении за соблюдением резолюции Совбеза ООН о гумпаузах в секторе Газа.

Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, необходимо обеспечить реализацию принятой Советом резолюции 2712.

«Ожидаем в самые сжатые сроки от Генсекретаря ООН предложений по организации её мониторинга», — сказал Полянский.

Он уточнил, что одной из опций могло бы стать расширение мандата органа Организации Объединённых Наций по наблюдению за соблюдением условий перемирия.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Как заявил зампостпреда Соединённых Штатов при ООН Роберт Вуд, почти все рекомендации США были проигнорированы. По его словам, резолюция является «несбалансированной и оторванной от реальности».

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву погибли 17 487 человек.