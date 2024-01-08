Один человек погиб при падении самолёта на севере Колумбии

Самолёт разбился на севере Колумбии, один человек погиб, ещё несколько пострадали.

Об этом сообщает газета Tiempo. «В Вальедупаре разбился самолёт, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолёт загорелся, в результате чего погиб врач», — говорится в сообщении. Ещё несколько пострадавших госпитализировали. Ранее пятеро членов экипажа военно-транспортного самолёта DHC-8, принадлежащего береговой охране Японии, погибли в результате столкновения с пассажирским самолётом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в Токио.