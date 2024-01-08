Один человек погиб при падении самолёта на севере Колумбии
Об этом сообщает газета Tiempo.
«В Вальедупаре разбился самолёт, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолёт загорелся, в результате чего погиб врач», — говорится в сообщении.
Ещё несколько пострадавших госпитализировали.
Ранее пятеро членов экипажа военно-транспортного самолёта DHC-8, принадлежащего береговой охране Японии, погибли в результате столкновения с пассажирским самолётом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в Токио.