RT в Telegram
Подпишись

Один человек погиб при падении самолёта на севере Колумбии

Короткая ссылка
Самолёт разбился на севере Колумбии, один человек погиб, ещё несколько пострадали.

Об этом сообщает газета Tiempo.

«В Вальедупаре разбился самолёт, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолёт загорелся, в результате чего погиб врач», — говорится в сообщении.

Ещё несколько пострадавших госпитализировали.

Ранее пятеро членов экипажа военно-транспортного самолёта DHC-8, принадлежащего береговой охране Японии, погибли в результате столкновения с пассажирским самолётом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить