Пять членов экипажа самолёта береговой охраны Японии погибли при ЧП в Токио
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Об этом информирует телеканал NHK.
Один из пилотов самолёта смог выбраться из горящего воздушного судна, его состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что столкновение двух самолётов могло произойти на взлётно-посадочной полосе — когда борт JAL совершал посадку, на ВПП, предположительно, находилось воздушное судно береговой охраны.
Оба самолёта при столкновении загорелись.
В пассажирском самолёте JAL были 379 человек, в том числе 12 членов экипажа, всех эвакуировали.