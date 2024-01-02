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Пять членов экипажа самолёта береговой охраны Японии погибли при ЧП в Токио

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Пятеро членов экипажа военно-транспортного самолёта DHC-8, принадлежащего береговой охране Японии, погибли в результате столкновения с пассажирским самолётом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в Токио.
Пять членов экипажа самолёта береговой охраны Японии погибли при ЧП в Токио
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал NHK.

Один из пилотов самолёта смог выбраться из горящего воздушного судна, его состояние оценивается как тяжёлое. 

Ранее сообщалось, что столкновение двух самолётов могло произойти на взлётно-посадочной полосе — когда борт JAL совершал посадку, на ВПП, предположительно, находилось воздушное судно береговой охраны.

Оба самолёта при столкновении загорелись.

В пассажирском самолёте JAL были 379 человек, в том числе 12 членов экипажа, всех эвакуировали. 

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