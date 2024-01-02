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NHK: судьба пяти человек из самолёта береговой охраны после ЧП в Токио неизвестна

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Судьба пяти человек из самолёта береговой охраны, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании Japan Airlines (JAL) в аэропорту Токио, неизвестна. 
NHK: судьба пяти человек из самолёта береговой охраны после ЧП в Токио неизвестна
  • AFP

Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По информации агентства Kyodo, столкновение двух самолётов могло произойти на взлётно-посадочной полосе — когда борт JAL совершал посадку, на ВПП, предположительно, находилось воздушное судно береговой охраны.

Оба самолёта при столкновении загорелись. Ведутся поисково-спасательные работы.

Отмечается, что на борту самолёта береговой охраны находились шесть человек. Один из них спасён, он получил ранение. 

По уточнённым данным, в пассажирском самолёте JAL были 379 человек, в том числе 12 членов экипажа, всех эвакуировали. 

Ранее стало известно, что борт компании Japan Airlines, который выполнял рейс из Саппоро в Токио, предположительно, столкнулся с самолётом береговой охраны и загорелся

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