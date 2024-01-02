NHK: судьба пяти человек из самолёта береговой охраны после ЧП в Токио неизвестна
- AFP
Об этом сообщил японский телеканал NHK.
По информации агентства Kyodo, столкновение двух самолётов могло произойти на взлётно-посадочной полосе — когда борт JAL совершал посадку, на ВПП, предположительно, находилось воздушное судно береговой охраны.
Оба самолёта при столкновении загорелись. Ведутся поисково-спасательные работы.
Отмечается, что на борту самолёта береговой охраны находились шесть человек. Один из них спасён, он получил ранение.
По уточнённым данным, в пассажирском самолёте JAL были 379 человек, в том числе 12 членов экипажа, всех эвакуировали.
Ранее стало известно, что борт компании Japan Airlines, который выполнял рейс из Саппоро в Токио, предположительно, столкнулся с самолётом береговой охраны и загорелся.