NHK: борт компании JAL мог столкнуться с другим самолётом над Токио
Борт компании Japan Airlines (JAL), предположительно, столкнулся с самолётом береговой охраны над Токио.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил телеканал NHK.
После этого самолёт компании JAL загорелся.
В аэропорту Токио работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что в аэропорту японской столицы произошло возгорание пассажирского самолёта.
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