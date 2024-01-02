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NHK: борт компании JAL мог столкнуться с другим самолётом над Токио

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Борт компании Japan Airlines (JAL), предположительно, столкнулся с самолётом береговой охраны над Токио.
NHK: борт компании JAL мог столкнуться с другим самолётом над Токио
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил телеканал NHK.

После этого самолёт компании JAL загорелся.

В аэропорту Токио работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что в аэропорту японской столицы произошло возгорание пассажирского самолёта.

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