Захарова: Лавров после визита в Марокко продолжит турне по региону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после Марокко, где он находится с рабочим визитом, продолжит турне по региону.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «У него продолжится турне по региону», — цитирует её ТАСС. Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-Арабском форуме сотрудничества.