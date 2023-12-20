Захарова: Лавров после визита в Марокко продолжит турне по региону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после Марокко, где он находится с рабочим визитом, продолжит турне по региону.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«У него продолжится турне по региону», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-Арабском форуме сотрудничества.
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