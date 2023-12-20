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В Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за хищение крупной суммы

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Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в аэропорту Домодедово в Москве за хищение 32 млн рублей.

Об этом, как сообщает МВД МЕДИА, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержана депортированная из Объединённых Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершённом в особо крупном размере», — сообщила она.

По словам Волк, Кошелева, которая работала в одном из автосалонов Петербурга, совершила хищение принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 млн рублей.

13 декабря прокуратура Самарской области заявила, что в Самаре сотрудница отдела хозяйственного обеспечения компании похитила 112 тыс. пачек офисной бумаги, выручила за это 24 млн рублей и потратила их на покупку квартиры.

15 декабря пресс-служба УФСБ по Москве и области сообщила, что в Москве осудили сотрудников завода за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 на сумму минимум 50 млн рублей.

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