В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29

В Москве осудили сотрудников завода за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 на сумму минимум на 50 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области.

«Организатор преступного сообщества, а также девять участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее прокуратура Самарской области заявила, что в Самаре сотрудница отдела хозяйственного обеспечения компании похитила 112 тыс. пачек офисной бумаги, выручила за это 24 млн рублей и потратила их на покупку квартиры.