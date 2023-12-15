В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29
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Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области.
«Организатор преступного сообщества, а также девять участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее прокуратура Самарской области заявила, что в Самаре сотрудница отдела хозяйственного обеспечения компании похитила 112 тыс. пачек офисной бумаги, выручила за это 24 млн рублей и потратила их на покупку квартиры.