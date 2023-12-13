В Самаре женщина украла из офиса бумагу на 24 млн рублей и купила себе квартиру

Прокуратура Самарской области заявила, что в Самаре сотрудница отдела хозяйственного обеспечения компании похитила 112 тыс. пачек офисной бумаги, выручила за это 24 млн рублей и потратила их на покупку квартиры.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, кражу столь большого объёма бумаги она осуществила в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года.

«С целью придания правомерного вида денежным средствам, полученным в результате мошеннических действий, она приобрела квартиру и автомобиль марки Mercedes-Benz GLC 200 4МАTIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости», — отмечается в заявлении.

По данным прокуратуры, женщина была объявлена в международный розыск. В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Московской области полицейские раскрыли хищение 37 т картофеля из овощехранилища местной организации.