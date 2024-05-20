В Госдуме рассказали о законе, запрещающем усыновление в страны со сменой пола

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв в беседе с RT рассказал подробности о разработке законопроекта, запрещающего усыновление в страны, где разрешена смена пола.

Парламентарий отметил, что тема защиты детей от преступных посягательств всегда остаётся одной из самых важных для тех государств, которые привержены традиционным семейным и культурным ценностям.

«Ни для кого не является секретом, что наша молодёжь является объектом пристального внимания со стороны наших противников, США и других стран НАТО в лице иностранных агентов, зарубежных НКО и СМИ... По сути, их задача сводится к постоянным и последовательным попыткам деструктивного влияния на молодое поколение», — заявил собеседник RT.

Он также добавил, что указанный запрет защищает права на сохранение своей идентичности, так как в ряде стран разрешена смена пола и в отношении детей.

«Законопроект проработан со всеми профильными министерствами и ведомствами и находится на финальной стадии доработки», — сказал Пискарёв.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты разработали законопроект о введении полного запрета на усыновление в страны, где разрешена смена пола.