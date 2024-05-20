Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

«Суд постановил приговор первой инстанции по делу Треповой и Касинцева оставить без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — приводит ТАСС решение суда.

Ранее защита обжаловала приговор Треповой.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.