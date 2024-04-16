В Апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор Дарье Треповой
Об этом информирует РИА Новости.
Как отметили в агентстве, дата их рассмотрения в настоящий момент не назначена.
Ранее защита Треповой* обжаловала приговор за совершение теракта в Санкт-Петербурге.
Позже Генпрокуратура России просила ужесточить приговор Треповой*.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.