Защита Треповой обжаловала приговор за совершение теракта в Санкт-Петербурге

Защита осуждённой на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой* подала апелляцию на приговор по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

Об этом сообщил адвокат Даниил Берман.

«Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. Сама Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.