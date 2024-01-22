Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта

Дарья Трепова*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, в последнем слове не признала вину в преступлении.

Она принесла извинения потерпевшим и попросила направить дело на доследование.

По словам Треповой, она была уверена, что в статуэтке находится прослушивающее устройство, передаёт РИА Новости.

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.